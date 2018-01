Paul Bonneau, la mémoire d’un magicien de la musique

Qui se souvient de Paul Bonneau qui naquit le 14 septembre 1918 à Moret-sur-Loing en Seine et Marne dont la vie entière fut vouée à la musique ?

Sa carrière aura été des plus riches et profondes, qu’il s’agisse de musique orchestrale ou instrumentale, vocale ou lyrique, sérieuse, légère, de jazz symphonique.

Il composa un hommage musical à Georges Gershwin intitulé Un français à New York en forme de jazz symphonique pour 101 musiciens et choeurs à 4 voix mixtes. Paul Bonneau composa, orchestra et dirigea la musique de plus de 50 films.

Parallèlement, il a orchestré 18 opérettes à grand spectacle comme le Prince de Madrid, le chanteur de Mexico, La Belle de Cadix. Au total, plus de 1200 oeuvres sont à son actif. Paul Bonneau créa et dirigea l’ensemble vocal féminin renommé les Djinns; Il fut un instrumentiste, un compositeur, un arrangeur un chef d’orchestre, tel un magicien

Cette émission vous fait part également des nouveautés et sorties de disques. Citons Franz Schubert avec l’Altiste Guillaume Chilemme et Nathanaël Gouin entourés de l’altiste Marie Chilemme, la violoncelliste Astrid Siranossian et Emilie Legrand à la contrebass.

L’ensemble Castelkorn, autour de l’album Lamentole rassemble 7 sonates de 7 compositeurs , un chef d’œuvre inconnu du grand public, des partitions oubliées du 17ème siècle, remarquablement interprétée par Julie Dessaint à la viole de gambe, Felipe Guerra au clavecin et orgue, Ulrich-Gaston Larsen à la guitare et théorbe et Joseph Zak au violon et à la direction.

Ballade musicale vous diffuse un extrait du tout premier disque d’Olivia Gay, Horizon(s), une rencontre entre la violoncelliste et trois compositeurs : Philippe Hersant, Peteris Vasks et Thierry Maillard. La force d’Olivia Gay est de réussir à créer avec Horizon (s), une entité incroyablement frappante. En effet l’univers des trois concertos très lyriques et expressifs touchent au caractère vocal du violoncelle, porteur d’une énergie et d’une couleur mystérieuse.

IFFM Radio Enghien vous fait entendre une extraordinaire interprétation de la Danse Macabre de Saint Saëns par Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle incluse dans leur album Franz Liszt, 2 sonates pour 2 pianos, enregistré dans la grande salle du conservatoire de Moscou du 31 mai au 2 juin 2016. A écouter sans modération !

Présenté par Bernard Ventre.