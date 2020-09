Pedro Vianna reçoit Rodrigo Ramis le 10 septembre 2020

Né à Concepción (Chili) en 1965, Rodrigo Ramis est un poète, diseur, homme de théâtre (metteur en scène, comédien-performer) et danseur franco-chilien.

Au Chili, il a fait des études à l’Alliance française et a obtenu un diplôme d’ingénieur civil en métallurgie et, en tant que tel, il a été lauréat de la Fondation Shell. Plus tard, en France, il s’est diplômé en littérature française à la Sorbonne et en théâtre à l’Université Paris-VIII.

« Imprégné de théâtre visionnaire amérindien, d’arts martiaux, d’un théâtre hors conventions ainsi que des expérimentations théâtrales des années 1960 », Rodrigo Ramis est « à l’écoute des mouvances culturelles d’aujourd’hui ».

Il tient ainsi à pratiquer « un théâtre aux multiples facettes, notamment en faisant appel à des textes non-théâtraux qui exigent des configurations sur mesure et de proximité » : un théâtre perçu « comme un art de la relation associé à une écriture poétique conçue pour l’oralité ».

Aussi, féru de poésie, dit-il des textes d’auteurs divers, ainsi que ses propres poèmes et crée en français et/ou en bilingue des spectacles sur des poètes d’ailleurs, dont Federico García Lorca et le poète mongol G. Mend-Ooyo, ou encore autour de grands poèmes mythologiques amérindiens.

Installé à Paris depuis 1989, Rodrigo Ramis y a son centre d’action, ce qui ne l’empêche pas de collaborer avec de nombreuses compagnies artistiques à Montréal, au Chili, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays d’Europe, dans les domaines du théâtre, de la danse et du travail de la voix.

Il a longtemps collaboré avec l’association Cassandre/Horschamp et, à la fin de 2012, il a fondé le Théâtre d’Ailes Ardentes, dont il est le directeur artistique.

Depuis plusieurs années, Rodrigo Ramis anime régulièrement le Café poésie nomade, une sorte de scène ouverte poétique improvisée itinérante, qu’il conduit de main de maître, toujours après avoir célébré le « rituel de café » qui ouvre chacun de ses spectacles.

Le jeudi 10 septembre, dans le cadre de L’Onde poétique — Rencontres francophones, Pedro Vianna recevra Rodrigo Ramis, qui nous parlera de son travail artistique et dira de ses poèmes.