Pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres

Parcourant en trois jours une distance de 100kms environ, les pèlerins marchent en chapitres. Le pèlerinage compte environ 250 chapitres regroupant chacun une cinquantaine de pèlerins provenant de toute la France et même de l’étranger (États-Unis, Grande Bretagne, Pologne, Canada, Espagne, etc…).

Chaque année, ce sont ainsi cette année plus de 13.000 pèlerins qui, à la suite de Charles Péguy, marchent vers le sanctuaire marial de Chartres, exprimant la condition même de la vie chrétienne qui est d’être un long pèlerinage et une longue marche vers le paradis…

Notre Dame de Chrétienté est heureuse d’annoncer à ses pèlerins que le départ du pèlerinage de la Pentecôte se fera de l’Eglise St Sulpice le 8 Juin 2019. Le rendez-vous des pèlerins reste fixé à 5h30, la messe étant célébrée à 7h.

Notre Dame de Chrétienté remercie l’archevêché ainsi que les autorités civiles et militaires de leur compréhension et leurs efforts afin de trouver cette solution qui nous permet de commencer notre pèlerinage d’une église parisienne et sur un itinéraire proche de celui que nous empruntons habituellement.