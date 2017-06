Dans ma péniche Lina Margy – Le tango d’amour Fernandel

Une nouvelle guinguette de danses à l’accordéon avec une polka Elle avait à peine vingt ans, chantée en polonais avec l’orchestre Duba mandolins club, La biguine Caroline avec l’orchestre musette de Maurice Larchange, Dans ma péniche au pont de Saint Cloud par Lina Margy Le tango d’amour Fernandel en 1962, etc.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.