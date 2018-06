La Périchole, opéra-bouffe de Jacques Offenbach

Créé le 6 octobre 1868 à Paris, La Périchole est un opéra-bouffe de Jacques Offenbach. A Lima, au 18ème siècle, une chanteuse des rues surnommée La Périchole et son amant prénommé Piquillo mènent une existence misérable.

Le Vice-Roi du Pérou, Don Andrès de Ribeira qui sort s’encanailler, pense-t’il incognito, remarque la jeune femme qui, épuisée par la faim, s’est endormie, alors que Piquillo s’est éloigné pour essayer de récolter quelque argent.

Don Andrès, subjugué par la beauté de la jeune femme, lui propose de devenir dame d’honneur à la Cour. Bien entendu, elle est loin d’être dupe, se doutant bien que le Vice-Roi a une…idée derrière la tête !

Mais mourant de faim, elle accepte et rédige une lettre d’adieu à Piquillo, qui, de désespoir, veut se suicider. Il est sauvé par le premier gentilhomme de la Cour qui cherche un mari à la Périchole, future favorite du Vice-Roi, une dame de la Cour se devant d’être mariée !

Piquillo est lui aussi emmené au Palais. Après avoir bien mangé et bu l’un et l’autre, mais séparément, leur mariage est célébré, sans que Piquillo n’ait réalisé l’identité de son épouse…Quand il recouvre sa lucidité et découvre que la favorite de Don Andrès qu’il a épousée…pour la forme ! n’est autre que la Périchole, c’est le scandale. Pour punir cet éclat, Don Andrès ordonne qu’il soit jeté au cachot des maris récalcitrants. Après une série de quiproquos, il parviendra à s’échapper avec la Périchole qui n’a pas cessé de l’aimer.

Les interprètes principaux sont inoubliables, puisqu’il s’agit de Régine Crespin dans le rôle de la Périchole, Alain Vanzo dans celui de Piquillo et Jules Bastin, Don Andrès.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.