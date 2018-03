Philippe Guillemant : Le pic de l’Esprit

Philippe Guillemant est un ingénieur physicien diplômé de l’École centrale Paris et habilité à diriger des recherches.

Spécialiste de l’intelligence artificielle, ses recherches au CNRS ont débouché sur de nombreuses innovations qui lui ont valu plusieurs distinctions.

Il est l’auteur de la théorie de la double causalité, un modèle flexible de l’espace-temps préservant le libre arbitre via ses six dimensions supplémentaires et qui conduit, entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité ou des « énergies descendant du futur », débouchant sur un véritable pont entre la science et la spiritualité.

Autour de son livre : Le pic de l’Esprit, Une randonnée initiatique dans le territoire de la pensée.

À travers les aventures de cinq randonneurs confrontés à une succession d’épreuves puis exaltés par des rencontres de plus en plus extraordinaires dans le territoire métaphorique de la pensée, ce livre expose les concepts physiques révolutionnaires qui bouleversent aujourd’hui notre vision du monde en remettant la conscience au premier plan de la création.