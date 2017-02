Un Pianiste accompli et inventif

Travailleur acharné Oscar Peterson, bouddha à l ’embonpoint triomphant et au sourire paisible, soliste accompli, célèbre pour sa vitesse et sa dextérité remarquables, pour sa technique précise et ornementée, pour son style éblouissant et pour ses capacités rythmiques exceptionnelles.

Playlist – Oscar Peterson :

I Love You

Rock of Ages

I Didn’t Know What time It Was

Blues of Marthe

Laurent Marode :

Sacha’s Mood

Very Last Round

The Westchester Workshop :

Minor Incident

Stablemates

Jazz Collection :

Revelation

Mary Lou Williams :

Scratchin’ in the Gravel

Mel Lewis :