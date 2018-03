Le pianiste Jean-Paul Gasparian et son premier CD

Pour son 1er disque qui paraît chez Evidence Classics, le jeune pianiste a réuni trois compositeurs russes : Rachmaninoff, Scriabin et Prokofiev, qui reflètent son parcours musical.

Sa mère ayant été son premier professeur a étudié à l’Académie russe de musique Gnessine et lui-même a travaillé auprès de Tatiana Zelikman et Elisso Virssaladze, et poursuivi ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il a abordé les Etudes-Tableaux op.39 de Rachmaninoff.

Tout le programme de cet album tourne autour de l’année 1917, une année décisive pour la Russie.

Jean-Paul Gasparian déclare que dans ce disque se révèlent les contrastes les plus extrêmes : l’héritage de l’ancien régime, le mélange d’archaïsme mêlé d’influences religieuses, une exigence de renouveau, de modernité, etc…

Jean-Paul Gasparian dont la carrière se déploie avec rapidité et assurance, est l’invité de Ballade musicale. Il nous invite dans cette émission à découvrir plusieurs extraits de son premier album : Etudes-Tableaux, op.39 de Rachmaninoff, la Sonate pour piano N°2, op.19 et trois Etudes, op.65 de Scriabin et la Sonate pour piano n°2 en ré mineur, op.14 de Prokoviev.

Présenté par Bernard Ventre.