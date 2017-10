Le pianiste Nima Sarkechik : fougue, rigueur et puissance

Le pianiste-concertiste franco-iranien Nima Sarkechik vient d’enregistrer l’intégrale pour piano de Brahms présentées dans un coffret de 6 disques.enregistrés en partenariat avec Juste un Piano, une production Le Triton.

Son parcours et les récompenses qui le distinguent témoignent d’une étonnante personnalité musicale. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il a étudié auprès des plus grands maîtres notamment Claire Désert.

Nima Sarkechik conjugue la fougue avec rigueur et une puissance violente et instantanée, avec le repli au bord du silence, les certitudes avec l’hésitation de l’improvisation, déclare Alain Lompech de la revue Diapason. Ses concerts remarqués dans le monde entier et en France sur des scènes prestigieuses l’ont propulsé au rang des jeunes pianistes internationaux.

L’aventure de cette intégrale de l’œuvre de Brahms m’est venue lors d’un projet mis en place en 2007 au musée d’Orsay, déclare Nima Sarkechik qui dans sa prime jeunesse considérait l’œuvre de Brahms comme indigeste.

Ballade musicale vous propose pendant une heure, une palette diversifiée de sonates, de danses hongroises, de rhapsodies de Brahms interprétées par Nima Sarkechik qui le 9 avril dernier a assuré un concert Mozart/Brahms au cours du 1er Festival Ballades Musicales organisé par IDFM Radio Enghien.

Présenté par Bernard Ventre.