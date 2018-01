Piano Campus 2018, l’évènement musical du Val-d’Oise

Piano Campus donnera le coup d’envoi de sa 17ème édition, samedi 13 janvier au Dôme de Pontoise , pour une Nuit Frédéric Chopin avec le pianiste François Dumont. Depuis sa création, Piano campus est bien enraciné en Val-d’Oise, notamment dans les villes de la Communauté d’Agglomération et Cergy-Pontoise.

Parmi les temps forts, il faut noter le récital de Ana Kipiani vendredi 26 janvier à 20h30 à l’Apostrophe – Théâtre 95. Elle a remporte 7 prix lors du dernier concours notamment Piano Campus d’argent 2017, prix du Théâtre 95, de la Sacem, du public, du Festival d’Auvers-sur-Oise.

L’autre temps fort est le dimanche 11 février à 16h au Théâtre des Louvrais à Pontoise avec la 17ème Finale du concours international Piano Campus qui clôture cet évènement phare du Val-d’Oise.

Cette Balade musicale nous dresse un rappel des disques du jour comme Debussy, Szymanowski, Hahn et Ravel par la violoniste Fanny Robillard et la pianiste Paloma Kouider et également le disque du violoncelliste Damien Ventula et du pianiste Nicolas Bringuier.

Une partie de la programmation du Festival Ballade musicale qui se déroule les 6, 7 et 8 avril 2018 à Enghien-les-Bains est annoncé. Son directeur artistique Tristan Pfaff interprète pour les auditeurs de IDFM Radio Enghien un extrait de son album Franz Liszt Années de Pélérinagen, Tarantella, suivi par le violoncelliste Dimitri Maslennikov dans le Grand Tango d’Astor Piazzola, un Festival de Musique classique à ne pas manquer..

