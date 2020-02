Pianos, cordes et vents et grandes voix d’opéra

Cette émission se déroule comme un concert en hommage à Beethoven, au programme :

De Beethoven, le 1er mvt de la Sonate n°8 op.13, dite Pathétique par Arthur Schnabel et se poursuit successivement.

De Paganini La Campanella du Concerto pour violon et orchestre n°2 par le violoniste virtuose Andrey Baranov et sa soeur Maria Baranova au piano.

D’Ernest Chausson, de l’Album Made in France l’andante et l’allegro pour clarinette (Pierre Genisson) et piano (David Bismuth)

De Mozart, extrait de l’album Arias Mozart le premier air de Constance de L’Enlèvement au sérail par la soprano Geneviève Casey.

De Puccini, extrait de Turandot, l’air fameux Nessum Dorma qu’interprète Lucciano Pavarotti qui conclue avec l’air célèbre La donna e mobile extrait de Rigoletto de Verdi.

De Gluck, Mélodie d’Orphée et Euridice, par Romain Leleu qui ne laisse personne indifférent par la sonorité de sa trompette.

De Gabriel Fauré, la violoniste Eléonore Darmon et le pianiste Antoine de Grolée nous interprètent Après un rêve extrait de leur magnifique album Tea Time.

Ce concert radiophonique, hommage à Beethoven, se termine avec La marche Hongroise de Berlioz et l’Ouverture de Carmen de Bizet.

Présenté par Bernard Ventre.