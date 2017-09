Pianos romantiques à Royaumont

La beauté et la séduction sonore des pianos anciens attirent de plus en plus les pianistes modernes et le public. Royaumont propose une table ronde d’échanges et de réflexion sur ce mouvement et trois invitations à revivre l’esprit des salons à Paris et à Londres.

Ainsi dans le cadre du Festival sur la musique et la danse du 2 septembre au 8 octobre de Royaumont, Sylvie Brely,directrice du programme Claviers est l’invitée de notre Ballade musicale.

Elle propose de nous rendre dimanche 1er octobre à 15h au Réfectoire des convers de l’Abbaye de Royaumont où est posée la question, Paris – Londres : nouvelles capitales du piano ? Avec une distribution éclatante autour de Clementi, Bontempo, Beethoven et Hélène de Montgeroult qui vécut à Mongeroult, village du Val-d’Oise.

Puis Sylvie Brély nous entraîne à 17h au Réfectoire des moines avec Chopin, le chant du violoncelle avec le concours du pianiste Edoardo Torbianelli et du violoncelliste Fernando Caida Greco. Sylvie Brély n’oublie pas de nous inviter à la Bibliothèque François Lang à 10h à une table ronde à l’évocation des pianos historiques et de leur restauration avec la présence de journalistes, facteurs et artistes.

Informations et réservations au 01 30 35 58 00 ou sur le site de l’Abbaye de Royaumont.

