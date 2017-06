Pierre-Eric Sutter – Promouvoir la santé mentale au travail

Pierre-Eric Sutter nous présente son nouveau livre Promouvoir la santé mentale positive au travail.

La SMAT, santé mentale au travail, est une opportunité : développer la responsabilité sociale de l’entreprise et créer de la valeur durable, tant sur le plan économique qu’humain.

Valeur financière pour l’actionnaire, valeur de vivre pour le corps social, valeur de bien-être pour les salariés…cet ouvrage propose de promouvoir la SMAT pour réconcilier le psychosocial et l’économique.

Psychologie et droit du travail, sociologie des organisations, gestion des RH … l’auteur conjugue plusieurs approches et démontre que cette démarche peut bénéficier aux entreprises comme aux salariés.

Pierre-Eric Sutter est psychologue du travail, préventeur en santé mentale et chercheur en sciences sociales. Il dirige l’Observatoire de la vie au travail et mars-lab, cabinet de conseil en prévention de la santé mentale au travail et en optimisation de la performance sociale.