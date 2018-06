Pierrette et René Allétru, messagers sans frontières

Durant cette émission nous donnerons la parole à Pierrette et René Allétru, ces messagers sans frontières, qui, partout dans le monde et dans les nombreux domaines dans lesquels ils s’investissent tout au long de leur vie, sèment l’espoir d’un humanisme social, politique, et culturel, fondé sur la fraternité, l’amitié et la solidarité.

Ex-ingénieur et ex-enseignant, René Allétru est aussi poète, chroniqueur, auteur d’essais politiques et socio-économiques.

Il se définit comme étant « pionnier à vie ».

Parce qu’il a su capter les caractéristiques profondes de chaque peuple, il nous livre une poésie d’espoir au-delà de la tristesse, et rappelle à tous que les poètes sont les meilleurs porte-paroles des oubliés, des exclus, des désespérés. (Yollen Lossen, préface à Escapades, un monde d’espoir).

Tous ses écrits – poèmes, chroniques, essais – etc. portent témoignage de son exceptionnel engagement. Professionnellement, il s’est investi dans de grands projets à des postes de direction en créant des filiales à l’Etranger pour son entreprise (Télémécanique).

Son audace et son goût de l’aventure l’ont mené à séjourner dans les pays les plus divers : Algérie, Iran, Japon, Inde, Chine, Corée, Népal, Turquie, etc. souvent en compagnie de son épouse Pierrette qui exerçait le métier d’éducatrice spécialisée.

Pour Pierrette Allétru, il s’agit « d’aller à la rencontre des autres cultures très différentes tout en gardant la sienne, ce qui suppose un échange, un respect mutuel. »

Femme aux multiples talents et facettes, elle a illustré plusieurs recueils de René. Elle s’intéresse à l’art, aux ivoires, à la sculpture (par exemple celle du Béninois Remy Samuz), à la peinture ou la photographie (Bijan Souzani), etc.

Depuis qu’il est à la retraite, René Allétru a créé l’association humanitaire « Des livres pour la francophonie » (en 2004). Il s’agit de récolter et d’envoyer des milliers de livres que ce soit à Haïti, Madagascar, ou au Bénin. Ils organisent chaque année des « Bouquinades » pour faire connaître de nouveaux auteurs.

La prochaine Bouquinade aurai lieu le 23 juin 2018 à Cergy. Un hommage particulier sera rendu à cette occasion à Claudie Lecoeur.

Nous évoquerons les « Rendez-vous aux Jardins » (1-3 juin 2018) (dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel 2018), journées pendant lesquelles René et Pierrette Allétru ont organisé des visites de leur jardin et proposé des lectures avec des membres de l’association Les Mots Migrateurs.

Rêve (extraits) Je rêve d’un pays sans frontières

Rempli d’étés et vides d’hivers

Où les femmes sont belles

Et où coule le miel Je rêve d’une soif infinie

D’un monde nouveau reconstruit

Par de militantes et fortes volontés

Au soir de vives fraternités Je rêve à des jours lumineux

Au ciel d’horizons harmonieux

Oui je rêve j’en conviens

C’est à toi pour demain. (Poème extrait du recueil Escapades : un monde d’espoir)

Bibliographie de René Allétru :

Essais

L’Iran des Mollah, Anthropos, 1981

Pionnier à vie, Les Dossiers d’Aquitaine, 2006

Autant en emporte le temps, Les Dossiers d’Aquitaine, 2016

Poésie :

Jeux de plume, 1984

18 poèmes, 1985

Poèmes du monde présent, 1992

Les chemins intérieurs, 1995

Rimages, 2005

Chroniques, contes, poésie :

Indien, Les Dossiers d’Aquitaine, 1998

La vraie vie, Les Dossiers d’Aquitaine, 2001

Escapades : un monde d’espoir, 2015

Émission animée ce soir par Nathalie Cousin avec la participation d’Hélène Buscail. Technicien : Michel Cousin.

Photos reproduites avec l’autorisation de René Allétru.