Poésie et Francophonie : de la France à Haïti

Invité d’Honneur : Ferdy Ajax

Invités : Florence Taillasson (Elisa F.ar), Victor Hountondji

Animateur – technicien : Joël Conte

Résumé : « Haïti est le premier pays noir indépendant, depuis le 1er janvier 1804 ». Ferdy Ajax associe l’amour profond de son peuple et de son pays, à une œuvre poétique pleine de fraîcheur et d’originalité. Elle présentera aussi les nombreuses actions et interventions qu’elle réalise en faveur de la culture, de la liberté et de la dignité humaine.

Écrivaine, poète, dramaturge, journaliste, traductrice, peintre, céramiste, sculptrice, styliste et créatrice de mode, mais également chanteuse, tels sont les talents affichés par l’Haïtienne Ferdy Ajax, arrivée en France à l’âge de 13 ans. Elle a passé plus de 30 ans hors d’Haïti. Ferdy Ajax, ou Marie-Carmel, est née à Port-au-Prince, d’une famille originaire de Jacmel et Léogâne, au Sud d’Haïti.

Elle obtient un Diplôme d’Études Universitaires Générales (Docteur ès Lettres), une Licence de Théâtre à Paris III à l’université Sorbonne Nouvelle et une soutenance sur « En Attendant Godot » de Samuel Beckett. Sa carrière artistique a débuté sous une forme d’expression : la peinture. Avant de concrétiser sa plus grande passion qui est la poésie.

Elle a commencé à écrire des poèmes, dès l’âge de huit ans. Le public la reconnait plutôt comme poète que peintre. Cependant l’originalité de ses couleurs et de ses sujets s’avère un complément indispensable pour entrer dans son univers.

Artiste plasticienne, au fil du temps, à la peinture, au dessin (fusain, sanguine), aux encres avec leurs projections spatiales, à la sculpture et à l’écriture, se sont ajoutés à ses créations des installations (des Micro Univers notamment), des univers sonores à venir, des photos (Les PPF : Petites Photos Fragiles – Impressions sensibles) vouées à s’agrandir et à faire des alliances.

L’humain est au cœur de ses questionnements, et avoir fait la connaissance d’astronomes a été un bouleversement dans son travail.

Elle ne positionne plus les êtres dans une région ou obligatoirement sur Terre, mais tel l’infiniment petit s’interrogeant sur l’Univers et ayant pleinement conscience de la fragilité de la vie ainsi que des urgences.

Né le 22 septembre 1953, à Sakété en République du Bénin, professeur de langue et de littérature française à l’université de Calabar en République Fédérale du Nigéria en 1979 et 1980, il a aussi enseigné au Bénin et au Gabon. Ecrivain et poète, il est membre d’une vingtaine d’associations culturelles et professionnelles, en Afrique, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Océanie, dont l’association Rencontres Européennes-Europoésie.

Il dirige actuellement la société Paroles Éclatées, une EURL de traductions-conseils et services-édition dont le siège social se trouve à Sarcelles.