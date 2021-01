Poétique des villes – article Les villes, ces ensembles contrastés habités par des humains en grand nombre, ont fortement inspiré et fasciné les poètes. Parce que les villes sont les lieux où naît préférentiellement la poésie, dans l’affrontement fraternel ou violent d’individus condamnés à vivre cote à cote, dans ce qu’on appelle une communauté urbaine.

Presque tous les poètes ont été inspirés par la ville et il en est de même pour les romanciers qui, dans certains chapitres, l’évoquent avec des accents lyriques. Plus récemment l’avènement des mégapoles, ces villes parfois monstrueuses, voire inhumaines, où ont afflué paysans de nos campagnes et réfugiés des pays en guerre, ont été des facteurs considérables d’angoisse et de violence.

Tous ces errants, solitaires ou en famille, ont cru fallacieusement trouver un refuge face à la misère de leurs existences. Le poète belge Emile Verhaeren a été un des premiers visionnaires de ces villes modernes.

Les villes peuvent être considérées comme des entités vivantes, leur cœur bat, les réseaux multiples des rues peuvent être vus comme les artères et les nerfs de cet organisme. Chaque ville a ses caractères propres, sa personnalité, et celle-ci change entre le jour et la nuit, ainsi qu’au cours des saisons.

Lors de cette émission nous évoquerons les villes de la nuit, celles du jour, les villes cruelles et les villes paisibles ou simplement belles. Nous visiterons quelques villes du monde à travers le regard de poètes ou d’écrivains célèbres, tels Emile Verhaeren, Pierre Mac Orlan, Federico Garcia Lorca, Oran Pamuk, mais aussi à partir des écrits de poètes de nos associations.

Ces écrits seront dits ou chantés par Nathalie, Michel (aussi à la technique), Jean-Pierre, Claude et Franck