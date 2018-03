La pollution de l’air intérieur à la maison

COV, PCB, PVC, PM, CO… Formaldehyde, Terpènes, retardateurs de flamme, Benzène, phtalates, solvants, résine, Pesticides, métaux lourds, moisissures, radon…

Il existe beaucoup de substances polluantes dans nos habitations et comme nous respirons 15 à 20 000 fois par jour, chaque jour et que nous passons le 1/3 de notre vie dans notre home sweet home, le risque sanitaire existe.

L’observatoire de la qualité de l’air intérieur a pour mission depuis 2001 de « mieux connaitre les situations de pollution et d’inconfort » de nos foyers de vie.

Il mesure, quantifie, classe et répertorie les différentes facteurs de polluants, biologiques, physiques et chimiques lors de campagnes de mesures.

Ma première invité est Corinne Mandin, ingénieure chimiste auprès de l’OQAI.

Nous consacrons en moyenne 10h par semaine aux taches ménagères. Mais l’aspirateur en est-il pour autant un « aspiraTUEUR » de COV ?

Après la tache exécutée, notre air ambiant est il plus sain et débarrassé des moisissures et poussières multiples ?

Selon certaines études et Dominique Vautrin, l’importateur en France de l’aspirateur Delphin : appareil nouvelle génération qui fonctionne avec de l’eau, l’aspirateur à sacs aggraverait la qualité de l’air.

