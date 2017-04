Portrait du compositeur et pianiste Franck Ciup

Pianiste, compositeur, diplômé de l’École Normale de Musique de Paris, Franck Ciup est une personnalité hors du commun. En 2006, il fait construire à Bourges un petit théâtre dans sa maison qui devient le Théâtre Saint Bonnet.

Il se consacre désormais à sa passion de produire des artistes, composer, donner des concerts, initier les enfants lors de séances pédagogiques et partager avec le public son amour des grands compositeurs.

Franck Ciup a créé en 2013, une série Concertopitaux, aidé en cela par le Medef du Département du Cher, qui a financé un piano, où lui-même et de grands artistes de passage à Bourges jouent à l’hôpital gracieusement. En novembre 2013, il a été invité par son ami compositeur et pianiste Stéphane Blet, à qui il voue une grande admiration, à faire partie des membres du jury du 1er Concours de Piano Orchestra ‘ Sion à Istambul.

Sa discographie comprend entre autres les célèbres variations Goldberg de Bach, le quintette piano et quatuor à cordes de Schumann et viennent de paraître un duo pour deux pianos avec son ami Gilles Leconte, la Sonate en ré majeur de Mozart, et les Variations de Brahms sur un thème de Haydn.

Lors du 1er Festival Ballades Musicales des 7, 8 et 9 Avril 2017, organisé par IDFM Radio Enghien à l’Église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, une de ses œuvres récente a été interprétée à 4 mains par Tristan Pfaff, directeur artistique du Festival, et Nima Sarkechik. Elle s’intitulait le Grand Meaulnes et fût accueillie par une belle ovation.

Citons la belle devise de Franck Ciup, invité de notre émission Ballade Musicale : Le jeu est puéril, mais le fait de jouer est sérieux.

Présenté par Bernard Ventre.