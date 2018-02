Portrait d’Anna Staïcu, artiste lyrique valdoisienne

Anna Staïcu,l’invitée de Ballade musicale est une artiste lyrique. C’est une soprano aux multiples talents. Après des études de piano et d’accompagnement au piano, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle étudie le solfège spécialisé, l’écriture, l’harmonie, le contrepoint et le chant.

Après l’obtention de ses diplômes et prix, elle suit les enseignements et master-classes de Gérard Souzay, Kurt Moll et Krista Ludwig. Par sa formation, elle peut aborder avec succès de nombreux rôles.

Anna Staîcu s’est illustrée notamment dans la Passion selon Saint-Jean de Bach, le Stabat Mater de Pergolèse, le Te Deum de Charpentier, la Création de Haydn, le Pie Jesus de Lili Boulanger.Remarquée particulièrement pour ses interprétations de rôles mozartiens, Anna Staïcu s’attache à promouvoir l’opéra et l’opéra-comique français.

Parallèlement au grand répertoire baroque et classique, Anna Staîcu se consacre à la création contemporaine et à la comédie musicale. Pour le centenaire de la naissance de Gershwin, elle a crée avec le pianiste Paul Staîcu le spectacle Gershwin Rhapsody, en tournée en France et en Belgique pendant plus de 4 ans. Elle se consacre avec passion à l’enseignement du chant aux conservatoires de Sannois et Saint-Prix.

Présenté par Bernard Ventre.