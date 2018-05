Portrait de Elodie Kimmel, soprano, auteure, compositrice et interprète

Elodie Kimmel a été formée au Conservatoire de Genève, au Royal College of Music à Londres ; elle est lauréate de plusieurs concours internationaux.

Ses nombreux engagements l’ont conduite de l’Opéra de Rouen et Versailles au Festival de Royaumont.en passant par le Théâtre des Champs Elysées et les Opéras de Nantes et Angers. A Toulon, elle a chanté aux côtés de Sabine Devieilhe dans Lakmé de Léo Delibes. Elle participe également à de nombreux concerts et oratorios.

La revue Opéra Magazine dans un de ses numéros dit d’elle :

La soprano française livre une prestation de premier plan, forte d’une voix ductile, mais aussi d’une grâce scénique confondante.

Elodie Kimmel, invitée de Ballade Musicale, nous dévoile une diversité de son talent, car elle est également auteure, compositrice et interprète.

Présenté par Bernard Ventre.