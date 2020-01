Portrait de la mezzo-soprano Alice Ferrière

Le 24 janvier dernier, le label Paraty nous annonçait la sortie de l’album “Nuit exquise”, premier enregistrement de la mezzo-soprano Alice Ferrière et du pianiste Sascha El Mouissi autour d’oeuvres de Berlioz et Schumann et d’autres compositeurs comme Irène Poldowski, Claude Debussy, Nadia Boulanger,Richard Strauss,César Franck, Reynaldo Hahn.

Leaders allemands et mélodies françaises composent ce programme qui nous convie à un voyage sous les étoiles autour du thème envoûtant de la nuit.

Présenté par Bernard Ventre.