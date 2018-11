Portrait du compositeur Fabien Touchard

Fabien Touchard a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a obtenu 8 prix (classes d’écriture, composition, orchestration, analyse, improvisation et accompagnement vocal). A l’université Paris-IV Sorbonne, il a obtenu un Master de musicologie.

Compositeur lauréat de la Fondation Banque Populaire en 2014 et de la Fondation Franz Josef Reinl de Vienne/Munich en 2013, ses pièces sont données en France, en Allemagne, au Canada, au Pays-Bas, au Japon.

Fabien Touchard a enseigné l’harmonie et l’harmonisation au clavier à l’Université Paris-IV Sorbonne avant d’être nommé professeur d’écriture au C.R.R de Boulogne-Billancourt, où il est toujours en poste actuellement. Également arrangeur et improvisateur, il travaille sur de nombreux spectacles et ciné-concerts à Paris et en Province (arrangements pour le Hall de la chanson / Centre National du Patrimoine de la chanson depuis 2010, direction artistique de la Nuit du ciné-concert au cinéma Le Balzac en 2015).

En 2015, il est également nommé professeur de musique au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Fabien Touchard , notre invité nous présente dans cette émission son album Beauté de ce monde que les Éditions Hortus ont publié en 2018.

Sur des textes d’Ilarie Voronca, Anne Perrier, Philippe Jacottet et William Yeats, Fabien Touchard rappelle l’importance de dire et chanter la beauté aujourd’hui, car de ces textes, il émane une lumière très particulière, touchante et inspirante. Pour composer cet album Beauté de ce monde Fabien Touchard s’est entouré de Marie-Laure Garnier, soprano, Fiona Mc Gown et Anaîs Bertrand, mezzo-soprano et de l’Ensemble les Illuminations dirigé par Léo Margue.

Présenté par Bernard Ventre.