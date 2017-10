Portrait du pianiste Joseph Birnbaum

Joseph Birnbaum a obtenu en 2017 son prix de piano au CNSM de Paris dans la classe de Frank Braley et d’Haruko Ueda. En juillet 2016, il enregistre le CD Jeux à la Française avec la violoncelliste Armance Quéro dont on a annoncé a sortie officielle le 24 octobre 2017.

Au programme des œuvres de Louis Vierne, Charles-Marie Widor, Claude Debussy et Thierry Ecaïch qui nous invitent à un voyage dans le temps au travers d’un répertoire français des 19ème et 20ème siècle.

Joseph Birnbaum est également violoniste mais il a également entrepris des études de philosophie, donne aussi des concerts-conférences portant sur les répertoires variés comme Bach, Mozart, Schubert, Beethoven, Prokoviev, Bério…

Il intervient également auprès des plus jeunes et des personnes à mobilité réduite, comme lors du festival l’Opéra au Village (Bouches- du-Rhône) au Centre Cerise à Paris. Son amour de la musique de chambre l’amène à former un duo avec sa soeur Léa Nirnbaum, violoncelliste et à jouer en quatre mains avec la pianiste Maroussia Gentet.

Lauréat de divers concours (Prix Henri Dutilleux, Les Virtuoses du coeur, Steinway & Sons…) Joseph Birnbaum s’est produit récemment sur France Musique dans le cadre de l’émission Génération Jeunes Interprètes et il nous fait l’amitié de rejoindre IDFM Radio Enghien, la radio qui encourage les jeunes talents en présentant en avant-première le CD Jeux à la Française avec Armance Quéro, violoncelliste et Joseph Birnbaum, pianiste.

Présenté par Bernard Ventre.