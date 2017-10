Portrait : Thomas Tacquet, pianiste et chef de chant

Thomas Tacquet, pianiste, accompagnateur, chef de chant est l’invité de Ballade musicale sur IDFM Radio Enghien. Thomas Tacquet est titulaire d’un master d’accompagnement vocal, titulaire d’un master en direction de chant, de licences en piano, accompagnement, musicologie et philosophie.

Aujourd’hui, spécialisé dans l’accompagnement du chant et les pratiques chorales, Thomas Tacquet est notamment chef de chant du CRD de Bobigny et au chœur Orchestre Sorbonne Université, pianiste du Chœur Régional d’Ile de France (Michel Piquemal), de la maîtrise de Notre Dame de Paris, et auprès du chœur de l’orchestre de Paris. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux.

Également passionné par la dimension visuelle de la musique, il collabore régulièrement avec les metteurs en scène sur des spectacles mélangeant arts scéniques et musique classique.

Au cours de cette Ballade musicale, Thomas Tacquet nous parle de ses projets et de ses passions.

Présenté par Lucile Renon.