Pour vous et les animaux, bijoux et accessoires magnétiques, chic, chien et bien-être

Pour tous et à tout age. Pour Mistigri et Snoopy. Les bijoux et accessoires magnétiques ont le vent en poupe. Qu’on y croit ou pas…Effet placebo ou pas…C’est surtout le bouche à oreilles qui circule !

Mon chien senior a testé un plaid aimanté car il se traîne des insomnies et des douleurs articulaires. Ça lui offre une zone de confort et de bien-être.

J’ai testé des colliers magnétiques sur des points d’encrages, cou et poignet. Moins de tension articulaire, l’énergie diffuse mieux. Mon invité Cécile Carbonel, distributrice de la marque Energetix nous explique que les aimants utilisés sont des néodymes et qu’ils ont des propriétés liées au confort et au bien-être.

On ne parle donc pas de traitements étiologiques mais plutôt alternatifs et symptomatiques.

Pour quelles indications et contre indications? Quels sont les matériaux et assemblages, 600 références de forme et de couleurs différentes aux collections permanentes et temporaires.

Puis avec mon invité Patrick La Maison laitier de métier et naturaliste à ses heures, nous partons à la découverte des Barthes de l’Adour de Saubusse dans les Landes.

Vieux de plus de 3000 ans, ces couloirs écologiques offrent le gîte et le couvert de centaines d’animaux. Haies, ruisseaux et rivières, marais, bois et prairies inondables dans la douceur et la continuité.

De la poésie naturelle !