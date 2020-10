« Pourvu qu’il tienne…. », cinq méditations sur la fragilité du monde

Yann-Hervé Martin est philosophe, professeur, et à l’occasion de ces derniers mois marqués par l’épidémie, il a pris le temps de se livrer à une réflexion très personnelle sur l’existence du monde et de sa fragilité, et la manière dont les hommes et les femmes pourraient s’en occuper, en prendre soin.

Partant d’un commentaire de la tradition juive, après la création du monde, voyant que l’œuvre n’est pas parfaite, le créateur qui s’en est retiré espère que cela durera… : « Pourvu qu’il tienne » !

L’inquiétude est certainement justifiée, et pourtant, il tient encore malgré tous les aléas auxquels le cosmos doit faire face, et dans ce cosmos, en apparence si bien ordonné, les hommes tiennent encore leur place, malgré tous les bouleversements de l’Histoire.

Il leur incombe de prendre la responsabilité de leurs engagements. C’est le sens fort de la Sagesse. Moins dans la contemplation que dans l’action.

Lorsqu’on voudrait que jamais la fin, la mort n’adviennent, Yann-Hervé Martin nous rappelle que dans la passion amoureuse, par exemple, espérer que rien ne change est une fiction, c’est en assumant le changement, les métamorphoses que l’amour est durable.

Il aborde de façon particulièrement vivante la sphère politique. Dans ses fonctions, le politique se doit d’être lucide, et modeste. Vouloir changer le monde est un leurre, il s’agit déjà de limiter l’injustice, la misère et la violence.

Dans ces cinq méditations qui embrassent l’être, l’individu, la société, l’auteur parvient dans un langage accessible à tous à nous aider à réfléchir sur le sort de la vie, et sur ce que nous devons assumer, les uns et les autres pour que le monde ne s’effondre pas, et qu’il tienne encore.

Dans un entretien très riche, on pourra retrouver quelques unes de ses approches. Un moment rare de philosophie à portée de chacun. La fragilité assumée, par Yann-Hervé Martin, éditions Salvator, 180 pages, 17,80 euros.

Présenté par Claude Lévy.