Pratiques esséniennes pour une nouvelle Terre avec Anne Givaudan

Anne Givaudan, auteur et co-auteur de 25 livres traduits dans de nombreux pays, ouvrages novateurs puisqu’à l’époque de ses premiers livres, les mots voyage astral, sortie hors du corps et mondes d’après-Vie n’étaient que murmurés secrètement dans des écoles ésotériques réservées à quelques-uns.

Ces ouvrages ont vulgarisé sans toutefois les banaliser des mondes que chacun, jusqu’alors, pressentait sans trop oser y croire. Elle parle des mondes subtils, de l’au-delà ou de la Vie sur d’autres planètes comme d’une évidence.

Autour de son ouvrage : Pratiques esséniennes pour une nouvelle Terre.

Les Esséniens étaient réputés pour leur sérénité et leur art de vivre en harmonie avec le tout. Ce livre-compagnon nous fait redécouvrir leur sagesse, non pas celle d’un mouvement d’il y a 2000 ans, mais celle qui va au-delà du temps; des mouvements religieux, politiques et combien humains.

Il s’adresse : A ceux et celles qui ont envie de célébrer et de partager les moments forts de leur vie. A ceux et celles qui veulent retrouver l’Unité avec la Mère-Terre, du plus petit brin d’herbe à l’immensité du cosmos. Dans cette époque de transition où bien souvent nous perdons pied, il nous propose de rétablir un contact profond avec notre paix intérieure.