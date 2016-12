Un premier album éponyme pour Jahneration

Ce soir je reçois Jahneration à l’occasion de la sortie de leur premier album éponyme.

Jahneration est un duo de chanteurs parisiens,Theo et Ogach. Ils affutent depuis 2009 leurs plumes et leurs flows sur un Reggae/Hip-Hop bien à eux.

Leurs premiers morceaux reçoivent un excellent accueil de leurs proches. C’est avec la sortie sur YouTube de Me nah fed up en featuring avec Naâman et de The Answer que le projet musical démarre véritablement.

Les vidéos connaissent un engouement rapide sur internet et donnent la force au groupe de continuer à transmettre son message. Un public actif sur les réseaux sociaux se crée aussitôt et devient leur meilleure arme de diffusion.

Début 2013, le duo sort un premier EP 6 titres auto-produit The Foreword. Le disque rencontre un accueil très positif de la part d’un public déjà élargi. Théo et Ogach se mettent à envisager un horizon professionnel à leur projet. Ils poursuivent tous deux leurs études tandis que Jahneration continue de grandir. En 2015, Jahneration franchit une étape importante dans son développement en intégrant le label Ovastand. Une nouvelle équipe de 4 musiciens est formée, une vingtaine de concerts est donnée.

En 2016, c’est plus de 60 dates qui s’enchaînent, aussi bien en France qu’à l’étranger avec notamment une tournée en Inde en janvier dernier. Jahneration propose ainsi un univers musical efficace qui sait convaincre les foules grâce à des mélodies accrocheuses et des paroles encourageantes, vives et remplies d’espoir. Les clips No Want et Reload, tourné en Inde, sortent et cumulent rapidement le million de vues. En parallèle de la tournée débute la production de leur premier et très attendu album dont la sortie se fera le 25 novembre 2016. Le groupe Dub Inc’, en leur proposant d’assurer leur première partie au Zénith de Paris le 26 novembre 2016 est un précieux soutien. Le groupe défendra ce nouveau disque en concerts en France et à l’étranger jusqu’à fin 2017. Plus d’informations sur le site internet et Facebook.