Prendre soin de soi pour mieux vivre son cancer

Les effets secondaires des traitements sont nombreux et difficiles à vivre. Conserver sa féminité n’est pas évident au quotidien car la maladie bouleverse l’image et l’estime de soi.

Marine Perrin et sa sœur Cindy Bringuier ayant accompagné leur maman atteinte d’un cancer du sein, ont voulu aider ces femmes en créant tout d’abord en 2011 un Site, puis en 2017 un Espace apaisant, loin de l’univers médicalisé, en plein cœur de Paris dédié aux soins de beauté et de bien-être.

Un endroit chaleureux, discret et cocooning pour venir se ressourcer, s’y détendre pendant et après la maladie et recevoir des conseils personnalisés d’experts du bien-être pour retrouver son image corporelle.

Reportage au sein de l’Appartement by Oncovia :

Marine vous expliquera comment est né ce projet. Quitterie Lovenbruck infirmière oncologue vous dira pourquoi elle a choisi de travailler ici, ainsi que Ayako socio-esthéticienne qui a travaillé dans des spas prestigieux. Pascale, femme ayant été opérée, apportera son témoignage tout en recevant un massage des cervicales qui lui fait tant de bien et après une jolie manucure adaptée à ses ongles fragilisés par la chimiothérapie.

Plus d’informations ici et ici.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.