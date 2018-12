Prendre soin de son animal avec les fleurs de Bach

Dr Béatrice Navarre-Colin, vétérinaire à domicile et florathérapeute pour les animaux et les personnes, ancienne interne de l’école vétérinaire d’Alfort.

Gaëlle Bertruc, florothérapeute, comportementaliste et sophrologue.

Votre chat se cache sous l’armoire par peur des visiteurs ? Urine sur le lit ou se dépile le ventre car il est anxieux ?

Votre chien ne supporte pas de rester seul ? A été maltraité par le passé et en souffre encore ?

Voici quelques situations pour lesquelles les fleurs de Bach et plus généralement les élixirs floraux seront des solutions naturelles et très efficaces.

Faciles à administrer, sans effets indésirables.