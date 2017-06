Préservons notre patrimoine gourmand

Je vous invite à aller à la rencontre de ceux qui se battent pour le goût : producteurs, éleveurs, cultivateurs, vignerons, cuisiniers, des gens passionnés et passionnants mettant à l’honneur les bons produits de nos terroirs qui font la réputation de notre belle France dont les régions offrent des trésors de saveurs authentiques et si diversifiés !

Pour en parler, Loïc Ballet, chroniqueur gastronomique à Télématin sur France 2, sillonne nos provinces sur son triporteur et milite pour la préservation des savoir-faire et produits d’exception. Il prône la qualité, le vrai goût des bonnes choses et n’hésite pas à se rendre sur le terrain, que ce soit à 3000 m d’altitude ou dans une campagne à l’écart des grands chemins, pour questionner, pour faire découvrir le plaisir de manger sainement du nord au sud et de l’ouest à l’est. Il veut tout savoir et il a raison. Bien manger est essentiel pour notre santé !

Il vient de publier un guide non seulement gourmand mais militant : « La France des bons produits, A la rencontre de ceux qui se battent pour le goût » aux Editions du Chêne proposant 14 itinéraires dans lesquels il livre ses coups de cœur, des traditions, des anecdotes savoureuses, saupoudrés çà et là de recettes de Chefs, parfois ses coups de gueule…mais toujours assaisonnés d’une pointe d’humour.

Dans une démarche de tourisme raisonné et de préservation de notre patrimoine gourmand, il vous suggérera des bons plans pour vos prochaines vacances, pour que vous ne passiez pas à côté de ce qu’il y a de meilleur, et rendre hommage à ces gens qui travaillent dur pour perpétuer, parfois en famille, un patrimoine que d’autres nations nous envient.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.