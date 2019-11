Prières inspirantes de Sonia Choquette

Sonia Choquette est reconnue dans le monde entier comme auteur, maître spirituel, consultante spécialisée dans le domaine du sixième sens, et guide visionnaire transformationnel.

Écrivain enchanteresse à l’humour délicieux, grâce à ses compétences, elle encourage à se libérer des difficultés psychologiques et spirituelles pour suivre un flux d’énergie plus bénéfique.

Elle est l’auteure de 19 best-sellers : des livres sur l’éveil de l’intelligence intuitive, la créativité et le développement personnel, et sur les capacités de leadership transformationnel qui résident en chacun de nous.

Sonia a inspiré un mouvement mondial invitant à l’éveil de la conscience et fondé sur sa conviction qu’en tant qu’êtres humains, nous sommes des êtres divins dotés de six sens pour nous guider dans l’existence.

Elle nous encourage tous à nous fier à nos six sens naturels afin de prendre en étant mieux informés les plus authentiques décisions que possible, salutaires et épanouissantes pour notre âme. Ses écrits ont été publiés dans plus de 40 pays, traduits en 37 langues, ce qui fait d’elle l’un des auteurs spécialistes les plus lus dans son domaine.

Grâce à ses dons uniques, son expertise est recherchée dans le monde entier, aidant individuellement les gens comme les organisations à optimiser de manière spectaculaire leurs expériences et capacités de performance, par le biais d’une prise de conscience de leur puissance personnelle, et de la transformation.