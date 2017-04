Marvin Gaye chanteur vedette du label Motown, est considéré comme le prince de la musique Soul. L’album Let’s Get It On qu’il compose alors qu’il vient tout juste de rencontrer sa nouvelle et très jeune compagne de seize ans, Janis Hunter. L’album restera plusieurs semaines en tête des charts Pop et R&B, et demeure à ce jour l’album le plus vendu de sa carrière.

Playlist :

Marvin Gaye :

Come get to This

Let’s get it On

After The dance

Vintage Orchestra :

Get out My Life

Evil man Blues

Yes sir That’s my babe

Helen Merril :

When The Sun Comes out

Aldo Romano :

Rememberance

Miles Davis :

Paraphernalia

Elvin Jones :