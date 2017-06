Le printemps sans amour Michel Simon – Il n’y a plus d’après Juliette Gréco

Comme de nombreuses auditrices et auditeurs participent en direct dans cette émission entièrement interactive du lundi pour redemander des titres pour la rubrique On a aimé on a adoré, voici une nouvelle émission entièrement composée par eux.

Vous réentendrez les chansons les plus aimées par vous et qui ont fait partie de la programmation dans les dernières émissions, comme la valse musette Le printemps sans amour par Michel Simon, une chanson de Guy Béart, le slow Il n’y a plus d’après par Juliette Gréco, et aussi les deux versions du tango, La Paloma, par l’orchestre de Stéphane Kubiak et par Esteban, etc.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22 entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.