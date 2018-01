Pro Musicis, promouvoir la musique classique

La mission de l’Association Pro Musicis est de promouvoir la musique classique et les artistes de niveau mondial sélectionnés chaque année en France et aux États-Unis par le Prix International Pro Musicis en leur organisant des concerts avec cachet.

Pour chaque concert public, l’Association Pro Musicis organise deux concerts de partage donnés à titre gracieux par les lauréats devant des publics d’enfants et adultes en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes afin de magnifier l’artiste et son talent par le partage.

IDFM Radio Enghien offre au cours de cette heure de détente et de bien-être les enregistrements des lauréats tels que la violoniste Elsa Grether, le trio Karénine, les pianistes Dana Cioccarlie, Gaspard Dehaene et Marie Vermeulin.

François Lafaye, Président bénévole de l’Association Pro Musicis est notre invité.

Présenté par Christophe Gravereaux.