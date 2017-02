Produits laitiers : leur place dans votre alimentation

Le lait est-il vraiment bon pour la santé ? Trois laitages par jour, est-ce raisonnable ?

La France est un des rares pays au monde à en fabriquer autant, avec près de 1 000 fromages différents ! Malgré cela, une enquête sur le comportement alimentaire montre que malgré ce palmarès les Français manquent de calcium.

Dr Laurence Plumey, médecin-nutritionniste, a enseigné la nutrition pendant 15 ans et pratique à l’hôpital Necker au Centre de référence de l’obésité de l’enfant. Auteure de Le Grand Livre de l’Alimentation aux éditions Eyrolles.

Elle apporte son éclairage et démêle le vrai du faux. Elle fait des révélations étonnantes qui changeront sûrement votre regard sur les produits laitiers et vos habitudes de consommation.

Quels sont les besoins aux différents âges de la vie ? Pour quels bienfaits sur la santé ? Comment choisir parmi la multitude de produits laitiers : yaourts entiers ou écrémés, laits fermentés, enrichis en probiotiques ou prébiotiques, sucrés, aromatisés, aux fruits, fromages frais, allégés, à pâte pressée, à pâte cuite, au lait de vache ou de chèvre…Qu’apportent-ils de plus ? Pourquoi certaines personnes ne digèrent plus le lait de vache et ses dérivés ? Comment sait-on qu’on est intolérant au lactose ?

Présentée par Marie-Françoise Souchet.