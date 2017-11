Programmation du Bar de l’économie

Le 13 novembre 2017 nous recevons la présidente des restos du cœur, Jérôme Grajezyk du Conseil en Formation commerciale et la startup du jour : ARTIFY.

Le 14 novembre 2017 nous recevons la maire de Saint-Leu-la-Forêt, Stéphane Maheu, directeur du Centre François Villon et la startup du jour : ARTO CORNER.

Le 15 novembre 2017 nous recevons le maire d’Epinay-Sur-Seine, Xavier Deflandre du Club AJE 95 et la startup du jour : BONONZA.

Le 16 novembre 2017 nous recevons Gilles Durand de l’Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules, Nicolas Buchoud du Grand Paris, Jean-Claude Durousseaud du Durousseaud Conseil et la startup du jour : COCOTTARIUM.



Le 17 novembre 2017 nous recevons GEOVIA TP une entreprise de BTP, TRY ME UP une entreprise de recrutement des seniors et la startup du jour : AQUARILIS.



Le 20 novembre 2017 nous recevons le maire de Groslay, Virginie DO CARMO de VD Communication et la startup du jour : ERIDGE.

Le 21 novembre 2017 nous recevons Jean François Benon du CEEVO et la startup du jour : FELCOM TECHNOLOGIES.

Le 22 novembre 2017 nous recevons la startup du jour : LAVOXY.

Le 23 novembre 2017 nous recevons Mme Forterre, Présidente de l’Association des Commerçants Enghien, Mr Hamdi, Expert comptable et la startup du jour : LIFE PLUS.



Le 24 novembre 2017 nous recevons Emmanuelle Mendil de ANJAYATI et la startup du jour : MADJO