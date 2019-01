Prophéties de Nostradamus avec Christian Turpin

Nostradamus, un Système de Décodage Temporel, dont le temps est venu de l’appliquer.

Christian Turpin a été ingénieur Grande École. Il œuvra dans les grandes entreprises comme Conseiller de Direction et créa son cabinet de Conseil spécialisé dans l’aide à la décision et dans l’assistance à la réalisation des grands projets.

Il est surtout aussi chercheur et auteur de nombreux ouvrages, d’une part en Histoire et ses événements analysés d’une manière toute nouvelle, d’autre part en décryptage des écrits sacrés et de ceux de Nostradamus.

Pour ces derniers, il signe très souvent sous le pseudonyme NOCAM, afin de distinguer ce type de recherche de celui sur l’Histoire et la géopolitique prévisionnelle.

Aujourd’hui, son décodage de Nostradamus par les dates permet de tenter des prévisions sur notre futur à partir de prédictions décodées en dates.