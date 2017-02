Quand je vois tes yeux Guy Denis – Les prénoms effacés F. Lemarque

Vous trouverez dans cette émission, l’histoire de Quand je vois tes yeux chantée interprétée par l’orchestre musette de Guy Denys, ainsi que d’une partie de la vie du chef d’orchestre accordéoniste polonais du Nord de la France, Stéphane Kubiak à partir de la chanson interprétée en polonais Sur le grand chêne, extrait d’un 33 tours original de 1971 et la chanson Les prénoms effacés par F. Lemarque,

Avec les airs d’accordéon Une parisienne à Séville par Benoit Nortier, Valse de Vienne par Yvette Horner, etc. Émission du 13 avril 2016. Participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11h. Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée.