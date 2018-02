Le Quatuor Métamorphoses joue Mozart/Brahms

Dimanche 11 février 2018 à 17h le Quatuor Métamorphoses se produisait au Temple protestant d’Enghien-les Bains dans des œuvres de Mozart et Brahms. Le Quatuor KV 421 en ré mineur de Mozart et le Quatuor op.51 N°2 de Brahms ont été enregistrés en live par IDFM Radio Enghien.

Le Quatuor Métamorphose est composé de jeunes musiciennes issues des Conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Londres. Elles viennent d’horizons divers et de cultures différentes et unissent leurs talents au profit d’une unité sonore, d’une esthétique commune et d’une envie de partager avec le public la richesse et la magnificence du répertoire du quatuor à cordes.

Mathilde Pottier et Rachel Sintzel – violons, Clémence Dupuy-Kovacshazy – alto et Alice Picaud au violoncelle se perfectionnent actuellement au sein du quatuor Ebène et du quatuor Modigliani tout en préparant un master au CNSMDP. Le quatuor Métamorphose participe à de nombreux festivals et a été invité à jouer à la Biennale des Quatuors à cordes 2018 à la Philharmonie de Paris.

IDFM Radio Enghien pour cette ballade musicale d’exception vous propose la diffusion de l’enregistrement de ces 2 quatuors par le Quatuor Métamorphose réalisé par Bernard Ventre à l’Église protestante d’Enghien-les- Bains. Il faut saluer la remarquable qualité de ces concerts dont l’organisation est assurée par Madame Ursula Ritcher, elle même violoncelliste.

Présenté par Bernard Ventre.