Quelques bulles autour d’un Polar

Chacun, chacune, Madame, Monsieur, en ces premiers jours d’automne quoi de plus agréable que de se détendre en écoutant des auteur, dessinateur, scénariste parler avec passion de leur Art. C’est avec nous en direct ce samedi, en direct sur IDFM Radio Enghien…soyez les bienvenus.

Benoît Blary pour la BD Octobre 17 aux éditions Seuil Delcourt.

La vision intime d’un moment qui marqua au fer « rouge » le XXe siècle. Le documentariste Patrick Rotman et le dessinateur Benoît Blary retracent la révolution russe, entre grèves ouvrières et débats révolutionnaires à Petrograd.

1917, le Tsar abdique et laisse le pouvoir à un gouvernement bourgeois. Lénine et Trotsky, deux leaders que leurs ambitions opposaient, organisent alors le basculement révolutionnaire. Ensemble, ils se saisissent d’une opportunité historique, et posent la fondation de l’empire soviétique. Ce sont les fameux jours d’Octobre 17.

Pascal Martin pour le roman noir La Reine noire aux éditions Jigal.

En ce temps-là, il y avait une raffinerie de sucre dont la grande cheminée dominait le village de Chanterelle. On l’appelait la Reine Noire. Tous les habitants y travaillaient. Ou presque… Mais depuis qu’elle a fermé ses portes, le village est mort. Et puis un jour débarque un homme vêtu de noir, effrayant et fascinant à la fois…Wotjeck est parti d’ici il y a bien longtemps, il a fait fortune ailleurs, on ne sait trop comment…

Le même jour, un autre homme est arrivé. Lui porte un costume plutôt chic. L’un est tueur professionnel, l’autre flic. Depuis, tout semble aller de travers : poules égorgées, cimetière profané, suicide, meurtre… Alors que le village gronde et exige au plus vite un coupable, dans l’ombre se prépare un affrontement entre deux hommes que tout oppose : leur origine, leur classe sociale, et surtout leur passé… La Reine Noire est peut-être morte, mais sa mémoire, c’est une autre histoire…

Nathalie Ferlut pour la BD Artemisia aux éditions Delcourt/Mirages.

L’hiver 1638, l’artiste peintre Artemisia Gentileschi entreprend un voyage de Rome vers Londres, pour y retrouver son père, lui aussi peintre, qui lui a jadis transmis son savoir-faire et son talent. Durant le trajet en carrosse, à travers des paysages vallonnés et enneigés, sa fille Prudenzia ne cesse de l’interroger. Elle veut comprendre comment elle, une femme, a réussi à s’imposer dans un microcosme artistique particulièrement phallocrate.

Comment a t-elle réussi à devenir la première femme à entrer à l’académie des arts ?

Artemisia évince systématiquement la transmission de ses souvenirs. C’est finalement la nourrice Marta qui commence à lever discrètement quelques pans de la vie d’Artemisia auprès de sa fille. En 1606, à l’évoque où le Caravage était condamné à mort, Orazio Gentileschi commençait à être un artiste romain réputé.

En marge de ses travaux de commande, il tentait d’inculquer son art à ses deux fils. Mais c’était sa fille aînée qui montrait le plus de disposition pour la préparation des pigments et le mélange des couleurs. Elle n’en démordait pas : un jour, elle serait une grande peintre. Étant donné qu’elle était une fille, elle n’en ferait hélas rien, pensait son père.

Et chaque nuit, tandis que son père allait se saouler, elle poursuivait ses propres œuvres à la bougie, au grand bonheur de l’œil paternel, au petit matin. En 1611, Orazio montre quelques toiles d’Artemisia à un confrère, Tassi. Celui-ci lui reconnaît un talent certain concernant les personnages, mais ses décors mériteraient une formation. Il se propose de lui apporter… avec une autre petite idée derrière la tête…