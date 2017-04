En quête de la Source, Jésus et l’Inde entretien avec Yves Moatty

Yves Moatty , auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la spiritualité et à la mythologie comme Kabir, La Déesse des origines, Orphée, Arion, La femme de Jésus…collabore depuis de nombreuses années aux Cahiers Métanoïa qui se consacrent à la recherche métaphysique orientale et occidentale, et plus particulièrement à l’étude de l’Evangile selon Thomas.

Autour de son dernier livre : En quête de la Source, Jésus et l’Inde.