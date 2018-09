Radio Jazz The Best Broadcasts

Grâce aux émissions de radio, de précieux témoignages enregistrés sont parvenus jusqu’à nous. Ils nous offrent, avec une liberté que ne permettait pas le disque, un complément inestimable à notre connaissance de l’histoire du jazz.

À l’aide de ces documents, Jacques Morgantini a concocté ici un programme idéal des meilleures diffusions radiophoniques américaines de 1937 à 1954, pour faire revivre le meilleur des “radio days”.

« Un sommet d’invention » par Jazz Classique

Évidemment, il ne faut pas prendre l’expression « The Best Broadcasts » au pied de la lettre. On pourrait constituer pas mal de coffrets différents en gardant les mêmes titres et sous-titres. Rien qu’avec les enregistrements radio d’Ellington, par exemple, il est possible de faire plus d’une dizaine de CD avec des morceaux d’une qualité égale aux quatre du présent « Best Of ». A défaut de rassembler « les meilleurs » enregistrements radiophoniques de jazz de la période en question, on ne trouve dans ces deux cd que le jazz de qualité ;

Il y a même certaines pièces maîtresses comme cet Autumn enregistré lors d’un concert californien de 1951. Un sommet d’invention et de swingante sauvagerie. Si je ne devais conserver qu’un seul Hampton, ce serait certainement celui-ci. Le How High The Moon qui suit est quasiment du même niveau. Ces deux morceaux furent jadis édités sur un LP Vogue. Les autres aussi furent connus à l’époque du microsillon. Mais quel plaisir de les redécouvrir grâce à ces galettes numériques !

Jazz Classique.