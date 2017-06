Le raid des Alizés-Martinique- 100% féminin

La 3ème édition du Raid des Alizés-Martinique, un défi fou qui se déroule du 14 novembre au 19 novembre 2017. C’est une compétition nature, sportive et solidaire 100% féminin qui réunit 70 équipes de 3 participantes.

IDFM Radio Enghien s’est résolu à promouvoir cet évènement en invitant Manon Chatelain, qui en compagnie de deux autres jeunes femmes, Isabelle et Mélanie participe au Raid des Alizés. Leur objectif est de récolter des fonds pour lutter contre la leucémie et pour inviter aux dons du sang, de la moelle et plaquette.

Manon Chatelain, pharmacienne de son état à Argenteuil lance un appel sur IDFM Radio Enghien, la radio du bien-être. Pour contacter : pharmalizes2017@gmail.com et création d’une cagnotte participative.

Présenté par Bernard Ventre.