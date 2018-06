Rallye du Petit Citoyen de Soisy-sous-Montmorency – 2ème partie

Le 25 mai dernier, la 19ème édition du Rallye du petit Citoyen a de nouveau été un rendez-vous pédagogique initié par la Caisse des écoles avec la Ville de Soisy-sous-Montmorency et l’éducation nationale.

Il a permis cette année encore aux élèves des classes de CM2 de découvrir leurs droits et leurs devoirs de jeunes citoyens en parcourant leur commune.

Répartis en groupe, ces écoliers sont allés à la rencontre des acteurs de la vie sociale, associative et citoyennes à travers différents ateliers. Les activités éducatives et ludiques ont permis à 8 équipes de jeunes de mettre en valeur leurs qualités citoyennes tels le sens du collectif et de la cohésion, de la responsabilité et du respect de règles, mais également de développer leurs connaissances civiques.

idFM Radio Enghien avait dépêché au Centre de Loisirs André-Normand deux journalistes, Marie Faurie-Galvan et Bernard Ventre qui en une matinée ont accueilli successivement trois classes.

Un sujet très actuel avait été choisi : l’armistice du 11 novembre 1918. Un décor original avait été mis en place ; il était composé de drapeaux et du drapeau européen. Entourant une grande carte de France, des photos représentaient différentes phases de la Grande Guerre, tranchées, animaux de guerre, masques à gaz, uniformes, wagon où fût signé l’armistice, la flamme du souvenir à l’Arc de triomphe etc…

Fût ensuite entonné le chant de La Marseillaise, par les enfants et les adultes présents.

Le prix des Meilleures Connaissances a été remporté par la classe de M.Laurent/ Mme Montero de l’école Descartes, ex aequo avec la classe de M. Lescouet de l’école Saint-Exupéry. Les enfants participent à une émission de radio diffusée en direct par idFM Radio Enghien. Deux dates ont été retenues :

– Lundi 18 juin, de 11h à 12h, les enfants de l’école Descartes et leurs enseignants, M.Laurent / Mme Montero et Mme Griet.

– Mardi 19 juin, de 11h à 12h, les enfants de l’école Saint-Exupéry et leur enseignant, Mr Lescouet.

Par Marie Faurie – Galvan et Bernard Ventre.