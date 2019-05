Ravel, le magicien des sons uniques dans l’histoire de la musique

La sortie du disque Ravel à Gaveau au label La Musica qui réunit quatre virtuoses : Sveltin Roussev, Aurélien Pascal, Denis Pascal et David Lively est largement évoqué au cours de l’émission et sert de lien à la structure de l’émission.

C’est l’occasion de raconter l’historique du Concerto en sol de Ravel interprété pour la première fois le 14 janvier 1932 par la sublime pianiste Marguerite Long. Claude Kahn fût l’élève préféré de Marguerite Long.

C’est de plus une raison de de diffuser le 1 Mvt, l’allegramente du Concerto en sol de Ravel, interprété par Claude Kahn, un hommage à cet immense pianiste qui a participé en 2012 au 30ème anniversaire de idFM Radio Enghien.

Deux jeunes femmes, la violoniste Fanny Robillard et la pianiste Paloma Kouider nous restitue avec une grande fraîcheur et une grande sensibilité le 1er Mvt allegretto de la sonate pour violon et piano n°2.

Pavane pour une infante défunte constitue une des oeuvres les plus populaires de Maurice Ravel et sera jouée par Vanessa Wagner. En final de cette heure musicale, on entendra à nouveau Claude Kahn dans le presto du Concerto en sol de Ravel, un magicien des sons de l’histoire de la musique.

Présenté par Bernard Ventre.