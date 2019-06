Docteur Philippe Dauty : Tour à tour ingénieur agricole, chercheur, enseignant et vétérinaire formé notamment pour le traitement ostéopathique des animaux, avec la participation de Carine Basin.

Autour de son livre : Réconcilier l’homme et l’animal.

L’animal fut longtemps l’émissaire infortuné de nos velléités guerrières, exutoire de nos turbulences ; il nous nourrira, bien sûr, nous habillera, nous distraira : il serait sur terre pour nous servir !

En ce début du XXIème siècle, le paradigme chancelle : biologistes et éthologistes attestent chaque jour davantage de ses performances, que nous n’avons pas forcément et…de sa proximité émotionnelle avec nous, humains.

Ainsi se profile une autre façon d’appréhender la « bête », le vivant et la nature dans son ensemble, dont nous devons jouir avec humilité et respect.

Chats, chiens, chevaux sont souvent incompris : il nous faut entrer dans leur monde, celui de « l’autre », mieux les aimer ; ils sont si généreux quand ils nous accompagnent, lorsque enfants nous nous construisons ou quand la vie nous fracasse.

Les animaux de rente ne sont plus que des pourvoyeurs de monnaie, des codes barre qui crient pourtant leur détresse. La consommation de viande industrielle est obsolète, elle contribue au réchauffement climatique et sera clairement incapable de nourrir le monde de demain.

Quant aux animaux sauvages, on devrait leur ficher la paix, cesser d’empiéter sur leur territoire ; ils sont notre richesse, alimentent nos rêves, détiennent des secrets et nous renvoient à notre propre histoire ; ils sont éminemment respectables.

Ce livre est un vibrant plaidoyer pour la vie et pour l’animal dont il est le représentant le plus palpable ; les anecdotes y foisonnent, porteuses de ressentis et d’émotions : chacun pourra s’y retrouver, à un moment ou un autre.