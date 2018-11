Red Garland Le Chainon Manquant entre Bud Powell et Bill Evans

Originaire de Dallas où il est né en 1923, contemporain d’Erroll Garner et de Bud Powell, le jeune Red Garland vient tard à la musique, menant en parallèle une carrière de boxeur.

Il est d’abord clarinettiste et saxophoniste avant d’adopter le piano, ceci explique sans doute certains aspects de son phrasé de main droite.

Professionnel dès la fin de la seconde guerre mondiale, il est engagé par Hot Lips Page, puis par Billy Eckstine, où il fait la connaissance des jeunes trublions du bebop, avant de devenir le pianiste maison du Down Beat Club de Philadelphie, où il se lie d’amitié avec un jeune saxophoniste du nom de John Coltrane.

S’il n’existe aucun témoignage de son passage au sein d’un quintette codirigé par Roy Eldridge et Coleman Hawkins, on peut l’entendre aux côtés de Charlie Parker à Boston en 1953. Il faut attendre sa première séance d’enregistrement avec Miles Davis en 1955, pour apprécier pleinement la qualité de son toucher et la finesse de son accompagnement.

Le quintette du trompettiste de ces années-là doit beaucoup à la légèreté de ses ponctuations, à la beauté de ses conceptions sonores. Red Garland, davantage qu’Ahmad Jamal, se révèle le chaînon manquant entre le bebop de Bud Powell et le piano moderne de Bill Evans.