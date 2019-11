Rencontre avec l’artiste Michel Joulé, salons de l’Hôtel Pont Royal

Michel Joulé est un artiste aux multiples talents. Graphiste, il a créé des affiches et des couvertures de livres. Peintre, il fait de la peinture comme Rimbaud faisait des poèmes, de façon totalement naturelle, avec une grâce, une finesse, un sens de la composition à la fois très puissante et très discrète.

Il produit une œuvre riche et mystérieuse.

Il utilise avec parcimonie les couleurs, un noir, un bleu, un jaune, un ocre mais de chacune de ces couleurs naît une multitude de teintes, d’harmonies douces et fascinantes.

Sa peinture est paysages, traces, signes, silence, joie intérieure, méditation. Elle peut évoquer la mer, la Méditerranée, ou l’océan et ses ciels chargés de nuages avant l’orage.

Elle peut évoquer les collines, les étendues de sable, le rythme des saisons, la nature en pleine lumière ou le froid glacial.

Dans la lignée d’artistes du XXème siècle tels que Pierre Soulages ou André Marfaing, les gestes de la main et du poignet de Michel Joulé dessinent toute une géographie mentale qui nous porte avec simplicité et tendresse vers l’infini.

Dans les chaleureux salons de l’Hôtel Pont Royal qui ont vu passer les plus grands écrivains, notamment ceux de la maison Gallimard, le plus proche voisin, et les plus célèbres artistes, tels Miro ou Picasso, sont exposés jusqu’au 19 octobre 2019, des livres dont il a créé les couvertures, et une remarquable sélection d’œuvres peintes.

Émission enregistrée dans les salons de l’Hôtel Pont Royal dans le quartier Saint-Germain des Prés, avec des visiteuses et visiteurs qui discutent avec l’artiste.