Une rencontre entre deux pianistes : Tristan Pfaff et Evan Shinners

Pianiste new-yorkais, Evan Shinners est une personnalité unique dans le monde de la musique. Il pourrait être le fruit d’une fusion entre Bach et le Velvet underground, entre Glenn Gould et David Bowie.

Passé par la Juilliard school, ce pianiste, fou de Bach, aussi connu sous le pseudonyme de WTF Bach, est un anticonformiste et adepte du piano sans frontières, jouant aussi bien dans les rues, les bars, les clubs comme le Wesbter Hall ou les grandes salles telles que le Carnegie Hall.

Il fait chavirer les publics du monde entier, avec ses interprétations fulgurantes de Bach, et sa propre musique à la fois folk/rock et électronique toute droite sortie de la scène underground de Brooklyn. Voilà un artiste d’un nouveau genre, qui dépasse les clivages et les transcende avec grâce, urgence et sincérité. Son show Bach / Songs débarque en France.

Evan Shinners vit actuellement à Brooklyn. Il figure parmi les personnalités culturelles d’avant garde de New York. Diplômé de la Juilliard School, il a été la vedette d’un show sur NBC TV. Son concert All Electric Bach show au Webster hall de New-York a été retransmis sur la Radio publique nationale. En Décembre 2015, il a été invité à la Maison Blanche, pour jouer Bach en face de 19.000 personnes.

Ses enregistrements et ses performances n’ont cessé d’étonner et de marquer les esprits. C’est un véritable vent de fraicheur sur la musique classique. Il est régulièrement invité au Festival International piano classique de Biarritz, dont le directeur est Thomas Valverde, lui-même pianiste qui participera à l’émission Ballade Musicale du vendredi 25 novembre . Le 28 novembre à 20h au Théâtre de la Pépinière, Paris 2ème, Evan Shinners présentera un concert unique il jouera la musique de Bach et ses propres chansons.

